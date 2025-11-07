A Bisceglie un convegno su “La gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico”

Sabato 8 novembre, a partire dalle 8.45, la Sala Convegni della Palazzina Amministrativa di Universo Salute – Opera Don Uva di Bisceglie ospiterà un importante incontro scientifico dedicato al tema “La gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico”. L’evento riunirà esperti del settore sanitario per approfondire strategie e approcci integrati nella cura dei pazienti affetti da dislipidemia, uno dei principali fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari.

Al convegno interverranno figure di spicco del panorama medico pugliese: Francesco Bartolomucci, Direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Cardiologia/Emodinamica della ASL Bt; Francesco Bellanti, Professore Associato di Medicina Interna dell’Università di Foggia; Benedetto Delvecchio, Presidente dell’Ordine dei Medici della Bat; Federica Di Pierro, Dirigente Farmacista del Dipartimento Farmaceutico ASL Bt – Trani; Maria Michela Patruno, Medico di Medicina Generale di Andria; e Gianluigi Vendemiale, Project Manager di Universo Salute – Bisceglie e Professore Onorario di Medicina Interna dell’Università di Foggia, che riveste anche il ruolo di responsabile scientifico del convegno.

Durante l’incontro sarà sottolineata l’importanza di una gestione condivisa tra ospedale e territorio per migliorare la prevenzione e la cura della dislipidemia. Le linee guida internazionali (ESC, EAS) indicano come fondamentale il controllo dei livelli lipidici per ridurre il rischio cardiovascolare, ma nella pratica clinica molti pazienti non raggiungono i valori raccomandati a causa di una scarsa aderenza terapeutica, di barriere economiche o di un accesso limitato alle terapie più innovative.

I relatori analizzeranno inoltre le nuove opzioni terapeutiche e le possibili combinazioni farmacologiche che possono favorire il raggiungimento dei target previsti dalle linee guida, evidenziando il ruolo della ricerca scientifica e della formazione continua per migliorare l’efficacia dei trattamenti.

Il corso, gratuito e accreditato ECM, è rivolto a 50 medici appartenenti alle discipline di cardiologia, geriatria, medicina interna, medicina generale e continuità assistenziale. La preiscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata sul sito www.magnoorganizer.it o direttamente in sede, in base alla disponibilità dei posti. La partecipazione all’intero programma e il superamento della prova di verifica finale sono requisiti necessari per l’ottenimento dei crediti formativi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto di alto livello per i professionisti sanitari, chiamati a condividere esperienze e conoscenze per migliorare la presa in carico e la qualità di vita dei pazienti con dislipidemia, attraverso un modello di sanità sempre più integrato e collaborativo.