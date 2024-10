A Bisceglie tavola rotonda su disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali

Sabato 26 ottobre alle ore 17.30 nella “Sala degli Specchi” di Palazzo Tupputi si terrà l’incontro dal titolo “DSA e Bes: costruiamo ponti e non muri tra famiglia e scuola”, organizzato dalla cooperativa “Mi stai a cuore” e lo studio Tre Lune, con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’idea della tavola rotonda nasce dall’esigenza, rilevata sul territorio, di fare chiarezza sui disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e più in generale sui bisogni educativi speciali (Bes), che originano mille interrogativi nelle famiglie coinvolte e nel mondo della scuola.

L’obiettivo dell’evento è quello di illustrare in maniera chiara e accessibile quali sono i passaggi fondamentali in un processo di presa in carico diagnostica, riabilitativa, didattica e di tutoraggio nel doposcuola specialistico, nell’ottica di un continuo ed imprescindibile dialogo con le istituzioni scolastiche.

La tavola rotonda prevede la partecipazione di referenti dell’ASL BT e di esperti che si occupano di strategie didattiche per BES e DSA, ovvero la Dott.ssa Brescia Selena (dirigente psicologo Asl bt), la Dott.ssa Brescia Adriana (Psicologa clinica Studio tre lune), la Dott.ssa Galantino Miriam (Logopedista studio tre lune), la Dott.ssa Solimini Valeria (psicologa e analista comportamentale della cooperativa Mi stai a cuore), il Prof. Nesta Nicola (docente) e, in collegamento online, il Dott. Lo Presti Gianluca (psicologo, docente e autore testi DSA). Introdurrà il Prof. Carmine Panico, docente e presidente della Cooperativa Sociale Mi stai a cuore.

L’ingresso è libero, l’incontro è rivolto a genitori, insegnanti educatori e specialisti del settore. Per informazioni: besdsa26ottobre@gmail.com.