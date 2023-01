A Bisceglie “Speaker & Speaking”, festival dedicato alla radio e al podcast

L’ultimo fine settimana di gennaio arriva a Bisceglie “Speaker & Speaking”, il festival di comunicazione e giornalismo per approfondire e conoscere più da vicino la radio e il podcast. Una due giorni ricca di eventi e di incontri gratuiti dedicati ai giornalisti, agli studenti di lettere e comunicazione, alle scuole e alle associazioni, ai curiosi.

Si parte il sabato 28 mattina – dalle 10 alle 13 – con i saluti istituzionali e la tavola rotonda sul futuro della radio per discutere e ragionare insieme alle associazioni di categoria (Assoradio, Aeranti Corallo, Rea, Confindustria Radio e Tv), alla presidente del Co.Re.Com Puglia Lorena Saracino e al presidente dell’Ordine dei giornalisti Piero Ricci, con la moderazione di Luigi Cazzato, giornalista e coordinatore del Master in Giornalismo dell’Università di Bari.

Il pomeriggio di sabato, sempre all’interno della libreria Vecchie Segherie Mondadori, si susseguiranno ben quattro incontri, a partire dalle 15.00. Il primo panel del pomeriggio sarà “Educare ai media. La radio come strumento culturale. Progetti socio-culturali a confront””. Parteciperanno sei ospiti pugliesi che rappresentano l’eccellenza nella cultura educativa e formativa del territorio: i docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti Pitagora Antonio Curci e Maria Raspatelli, entrambi vincitori del Global Teacher Award (il premio internazionale dedicato ai docenti, per le edizioni rispettivamente del 2021 e 2022); l’esperta di radio Donatella Lopez docente del laboratorio di giornalismo radiofonico del Master di Giornalismo dell’Università di Bari; Rosy Paparella, formatrice e voce del progetto “Però mi vuole bene” a cura del collettivo Ribellule isteriche andato in onda durante gli anni cruciali della pandemia su RKO di Teatro Kismet; Mario Colonna, responsabile della comunicazione, web radio e web TV dell’Università di Bari Aldo Moro e Ilario Mastropasqua, station manager di Radio UniBa.

Dalle 16.30 alle 17.30 arriva il turno degli ospiti nazionali, il giornalista Andrea Lucatello e la storica voce femminile di Radio Capital, Mary Cacciola. Con Mary e Andrea conosceremo meglio com’è fatta la radio, quali sono i segreti dietro le quinte, l’esperienza delle interviste politiche al mattino e del TgZero, il programma nato con Vittorio Zucconi, oggi condotto da Mary Cacciola e il direttore della redazione di Capital, Edoardo Buffoni.



Dalle 18.00 alle 19.00 spazio al Podcast, con Antonio Iovane, giornalista e podcaster firma del Gruppo editoriale Gedi. Iovane ha raccontato l’omicidio della studentessa inglese a Perugia, “Meredith”, uno tra i podcast ad oggi più ascoltati in Italia. Autore del libro pubblicato pochi mesi fa “Podcast narrativo. Come si racconta una storia nell’epoca dell’ascolto digitale”, ci guiderà insieme al giornalista Pierpaolo Lala nella evoluzione dei linguaggi e del modo di fare informazione.

Dalle 19.00 alle 20.00 il microfono passa a Francesco Quarna, di Radio Deejay. La sua esperienza del programma Summer Camp, che Quarna conduce su Deejay il pomeriggio dal lunedì al venerdì con Francesco Russo e Nikki, sarà solo una delle tematiche che affronteremo. Lui è infatti appassionato del mondo digitale, programmatore di musica e dj vignaiolo.



Domenica 29 mattina, Speaker & Speaking inaugura la giornata alle 10 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi con il racconto del progetto “A scuola con i media” a cura del Contamination lab dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle 11 alle 13, il giornalista Rai Salvatore Catapano condurrà l’incontro dedicato alla presenza della radio sul territorio e alle storie che diventano notizia. Nel corso del seminario, parteciperanno con un contributo video la giornalista Alessandra Schepisi di Radio 24, che ci porterà all’interno della sua redazione romana e con la quale toccheremo il tema della bici come mezzo di sostenibilità, scoperta e attivismo.

In collegamento da Roma, ci saranno anche Alessandra Cappellotto, ex campionessa di ciclismo su strada, dirigente sportiva e presidente di Road to Equality, associazione che promuove l’emancipazione della figura femminile nel ciclismo e grazie alla quale le è stato conferito il premio “Sport e Diritti Umani” di Amnesty International. Le testimonianze dell’associazione sportiva Cavallaro e del gruppo Napoli pedala completeranno il programma della mattinata. Per l’occasione, il gruppo locale di Amnesty International presenzierà l’evento per sostenere i diritti umani in Afghanistan, contro la violenza sulle donne e sulle ragazze.

L’ultimo appuntamento della rassegna è dedicato alle famiglie e allo sport. Domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 si svolgerà il laboratorio dedicato a grandi e bambini “Le Olimpiadi dello Sport”, con un mini hackaton per progettare un podcast. Ci sarà il collegamento live con il giornalista Roberto Ciuti, che dalla redazione di Radio Capital a Roma ci racconterà l’emozione della radio-cronaca in diretta dei mondiali di calcio dal Qatar. In più, ci spiegherà i diversi significati dello sport.

L’evento è organizzato e co-finanziato dal Comune di Bisceglie, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia (Co.Re.Com), con l’Associazione di Promozione Sociale Mosquito, con il supporto dell’Assessorato al Turismo e al Marketing territoriale e dell’Assessorato alla Cultura e alle Politiche educative di Bisceglie.