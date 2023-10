A Bisceglie si rinnova l’appuntamento con il progetto Rotary “End Polio Now”

Il Rotary Club Bisceglie e il Rotaract Club Bisceglie, con il coinvolgimento dell’Interact Club Bisceglie, promuovono anche quest’anno il progetto Rotary “End Polio Now“. L’evento si terrà domenica 22 ottobre, dalle ore 10.00 a Bisceglie in Piazza Margherita il cui obiettivo è informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per “End Polio Now” grazie alla vendita di gadgets (magliette, matite e libri donati dall’associazione Borgo Antico).

Da 38 anni il Rotary International combatte la propria battaglia per salvare i bambini dalla Polio e oggi, grazie alle estese campagne di vaccinazione e ai sistemi di sorveglianza, sono presenti nel mondo solo pochi casi. Tuttavia due paesi, Afghanistan e Pakistan, rimangono ancora endemici, in quanto non hanno mai smesso di registrare casi di poliomielite.

Il tutto sarà accompagnato dal Music Festival a cura degli allievi e maestri dell’Hdemia Musicale Zamar, che renderà ancor più piacevole la mattinata. Inoltre, presso la sede del Comune di Bisceglie e il Teatro Comunale “Garibaldi” saranno esposte la bandiera e lo striscione “End Polio Now”.