A Bisceglie si parla di emozioni: alla libreria “Abbraccio alla vita” il primo incontro di Alcalia

Questa sera, alle ore 19:00, la libreria “Abbraccio alla vita” di Bisceglie ospiterà il primo appuntamento organizzato da Alcalia no Profit, associazione del Terzo Settore impegnata nella promozione del benessere psico-emotivo delle persone. Un evento dedicato a un tema tanto affascinante quanto complesso: il linguaggio delle emozioni.

A guidare l’incontro saranno il professor Vito Quintavalle e Cynthia Petrangelis, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle emozioni, spesso ignorate, fraintese o represse. L’obiettivo sarà imparare a riconoscerle, comprenderle e utilizzarle come strumento per esprimere i propri bisogni e migliorare la consapevolezza di sé.

“Troppo spesso – spiegano gli organizzatori – cerchiamo di domare le emozioni o addirittura di sopprimerle, nella convinzione di avere così il controllo della nostra vita interiore. In realtà, solo accogliendole possiamo davvero comprenderle”.

Durante l’incontro si svolgeranno esercizi pratici di self-take (dialogo interiore), tecniche immaginative, giochi con la ruota delle emozioni e attività di esplorazione guidata per costruire una “bussola emotiva”: uno strumento simbolico ma efficace per orientarsi nel complesso mondo emotivo quotidiano. Ogni partecipante identificherà due o tre emozioni “guida” più ricorrenti, creando una mappa personale per riconoscere e affrontare in modo più consapevole le proprie scelte e reazioni.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che Alcalia APS intende portare avanti con continuità sul territorio, promuovendo il benessere psicologico attraverso incontri aperti, inclusivi e ricchi di contenuto esperienziale.