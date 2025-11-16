A Bisceglie serata dedicata alla memoria di Angelo Vassallo

Venerdì 14 novembre il Teatro Garibaldi di Bisceglie ha ospitato una serata commemorativa organizzata dall’Amministrazione comunale in ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica barbaramente ucciso il 5 settembre 2010. Protagonisti dell’iniziativa sono stati le studentesse e gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci”, coinvolti nel progetto di educazione alla legalità coordinato dai docenti Franco Papagni e Raffaele Tatulli.

Ospite della serata, Dario Vassallo, fratello del sindaco assassinato, ha ricostruito i risvolti più inquietanti della vicenda, soffermandosi sul processo da poco avviato presso la Procura di Salerno che vede imputati due ufficiali dei Carabinieri. Nel suo intervento ha illustrato il funzionamento del cosiddetto “sistema Cilento”, segnato dall’intreccio di interessi tra imprenditoria locale, una parte della politica e la criminalità organizzata.

In questo contesto, Angelo Vassallo aveva scelto di opporsi con fermezza, portando avanti un’amministrazione improntata a onestà, trasparenza, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile del territorio. Il suo esempio, come emerso durante la serata, rappresenta ancora oggi un modello di buona politica capace di scontrarsi con resistenze, illegalità e logiche clientelari.

L’incontro ha costituito un momento di forte valore formativo per gli studenti presenti, offrendo loro la possibilità di conoscere una storia di coraggio civile e di comprendere quanto sia importante difendere la legalità in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e Tiziana Palazzo, vedova di Sergio Cosmai. La giornalista Viviana Minervini ha moderato l’evento e dialogato sul palco con l’ospite.