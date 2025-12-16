A Bisceglie screening cardiologico gratuito con “Natale col…Cuore”

Domenica 21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20, a Bisceglie presso l’ospedale Vittorio Emanuele II – secondo piano Padiglione centrale, l’unità operativa di Cardiologia diretta dal dott. Gianluigi Minervini organizza la terza edizione di “Natale col…Cuore”.

Un’intera giornata, infatti, sarà dedicata allo screening cardiologico gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, per una valutazione finale di rischio cardiovascolare dopo gli esami previsti quali elettrocardiogramma, glicemia, pressione arteriosa e calcolo indice massa corporea.

Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare il seguente numero dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.30: 080.3363369.