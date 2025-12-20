A Bisceglie raccolta solidale di coperte e indumenti invernali per le persone senza dimora

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale Trani–Bisceglie promuove la terza edizione della Raccolta Straordinaria di Coperte, Sciarpe, Guanti e Cappelli, un’iniziativa di solidarietà rivolta al sostegno delle persone senza fissa dimora, particolarmente esposte alle difficoltà legate al freddo invernale. Il servizio, coordinato dall’Ufficio di Piano del Comune di Trani e gestito dalla RTI composta dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, dalla cooperativa Mi stai a Cuore e da Trani S.O.S., opera quotidianamente attraverso l’Unità Mobile di Strada per offrire aiuto concreto a chi vive in condizioni di estrema fragilità.

Con l’abbassamento delle temperature e l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche per questo inverno viene attivato il “Piano Emergenza Freddo”, che prevede una serie di interventi a tutela delle persone costrette a vivere in strada. Nell’ambito di questo piano, è stata organizzata una giornata di raccolta di coperte e indumenti tipicamente invernali, nuovi o in buono stato di conservazione, destinati alla distribuzione sul territorio dei Comuni di Trani e Bisceglie.

La raccolta si svolgerà domenica 21 dicembre in contemporanea nelle due città. A Trani il punto di ritiro sarà allestito in Piazza della Repubblica, lato corto statua Giovanni Bovio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. A Bisceglie l’appuntamento è in Piazza San Francesco, sempre dalle 10.00 alle 13.00. Durante l’iniziativa saranno presenti gli operatori del Servizio di Pronto Intervento Sociale, riconoscibili dalle pettorine, pronti a fornire informazioni sulle attività svolte e a distribuire materiale informativo sulle prestazioni offerte dal servizio, attivo 24 ore su 24.

L’iniziativa vuole essere un gesto concreto per “riscaldare” il Natale, non solo dal punto di vista materiale ma anche umano, stando accanto a chi vive ai margini delle nostre comunità e rischia di affrontare un Natale freddo e solitario. A tutti coloro che parteciperanno sarà consegnato un simbolo di gratitudine e di vicinanza da parte di chi beneficerà dell’aiuto raccolto.

Si ricorda infine che il Servizio di Pronto Intervento Sociale è sempre reperibile, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, per emergenze sociali ai numeri 389 8759367 e al numero verde gratuito 800 66 82 15, anche tramite sistemi di messaggistica istantanea.