A Bisceglie prosegue il progetto CARES a sostegno dei caregiver

Prosegue a Bisceglie il progetto “CARES”, promosso dall’OPI Bat – Ordine delle Professioni Infermieristiche in collaborazione con il Comune di Bisceglie, nato con l’obiettivo di rafforzare le competenze pratiche, il benessere psico-fisico e la rete di supporto dei caregiver familiari. L’iniziativa è rivolta anche a badanti, assistenti domiciliari, volontari e a tutte le famiglie impegnate quotidianamente nell’assistenza di persone con disabilità o affette da patologie croniche.

Dopo i positivi riscontri del primo incontro, il secondo appuntamento formativo è in programma per martedì 11 febbraio, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio 30. L’incontro sarà dedicato al tema dell’emergenza sanitaria in ambiente domiciliare e vedrà il contributo di professionisti ed esperti del settore.

Nel corso dell’iniziativa verranno fornite indicazioni operative e strumenti pratici per riconoscere e gestire le principali situazioni critiche che possono verificarsi in casa. L’attenzione sarà rivolta in particolare al primo intervento, alla prevenzione delle complicanze, alla corretta attivazione dei soccorsi e alla gestione in sicurezza della persona assistita, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la serenità di chi si prende cura degli altri.

Gli incontri del progetto CARES sono a partecipazione libera e gratuita. È possibile prendere parte all’appuntamento di martedì 11 febbraio anche senza aver partecipato al precedente incontro. Il percorso formativo si concluderà con il terzo e ultimo appuntamento, previsto per il 18 febbraio, dedicato al supporto psicologico del caregiver, completando così un ciclo pensato per offrire un sostegno concreto e qualificato a chi svolge un ruolo fondamentale all’interno delle famiglie e della comunità.