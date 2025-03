A Bisceglie prima edizione della Fiera delle Autoproduzioni

Al via la prima edizione della Fiera delle Autoproduzioni. Voluta fortemente dai soci del nuovo circolo Arci “Oltre i Confini”, col patrocinio del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Fà fiera delle autoproduzioni di Molfetta ed Associazione Terrae.

Si comincia oggi, 16 marzo, dalle ore 10 alle 20, con l’evento che diventerà un appuntamento fisso, ogni seconda domenica del mese in via la Spiaggia fino a luglio. “La fiera delle autoproduzioni promuove un modello diverso di fare economia mettendo al centro le persone e le relazioni”. Gli espositori presenti, circa una trentina, non saranno solo biscegliesi e quindi si assisterà ad un reale modello di cooperazione e di rete sul nostro territorio.

La fiera propone:

Mostra fotografica di Saber Alghorra fotoreporter dalla striscia di Gaza

– Infopoint Fà la spesa giusta! Per una spesa consapevole, a cura del Gas Nestor Machno Molfetta Giovinazzo

– Infopoint e pre-ordine di Caffè Progetto Tatawelo (un caffè fatto di giustizia e uguaglianza)

– Infopoint Circolo ARCI “Oltre i confini” Bisceglie

Agricoltura naturale a km zero, artigianato etico, baratto, certificazione partecipata, musica di sottofondo a cura del DJ Fat Monkey, animazione e laboratori artistici, giocoleria a cura del barlettano Ciccio Di Miccoli.