A Bisceglie presentazione della “Pedalata solidale 2024 per Isla ng Bata”

La Pro Loco di Bisceglie in collaborazione con l’Associazione Isla ng Bata – L’Isola dei Bambini invita la cittadinanza martedì 8 ottobre alle ore 19, in occasione del ventesimo anniversario delle sue attività a sostegno dei diritti dell’infanzia. L’evento si terrà all’Opificio delle Arti “Aurea Factory” a Bisceglie. Ingresso gratuito.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino l’impresa solidale organizzata dall’Associazione, con particolare attenzione alla Pedalata Solidale 2024. Il progetto sportivo, nato per celebrare 20 anni di attività, ha visto il presidente dell’associazione, Francesco Izzo, attraversare l’Italia, percorrendo oltre 4500 km in 68 tappe. Durante ogni tappa Izzo ha incontrato volontari e sostenitori, organizzando eventi di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e raccontando come, grazie alle adozioni a distanza, l’Associazione abbia cambiato il futuro di tanti bambini in difficoltà.

L’Associazione Isla ng Bata, fondata nel 2004 da un gruppo di giovani scout e le loro famiglie, gestisce due importanti progetti: una Casa Famiglia nelle Filippine che ospita 28 bambine, e un Centro Diurno in India che offre istruzione a circa 20 bambini di strada. Il loro impegno costante, volto a migliorare la vita dei più vulnerabili, è motivo di ispirazione e merita il sostegno della comunità.

L’evento è organizzato da Pro Loco Bisceglie, la Polisportiva “Gaetano Cavallaro”, Apric Group ong e con la collaborazione di CompagniAurea.