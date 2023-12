A Bisceglie piantumazione del primo campo di tulipani a dimensione di bambino

Oggi, 19 dicembre alle ore 10.00, i bambini della scuola Don Pierino Arcieri, plesso di scuola dell’infanzia del primo circolo didattico “Edmondo De Amicis”, pianteranno il primo campo di tulipani a dimensione di bambino di Bisceglie.

La scuola è tra le 200 italiane vincitrici del concorso nazionale Tulipianti che ha messo disposizione 100 bulbi, per ogni scuola vincitrice, ricevuti in dono dall’impresa agricola Cascina Savino, di Foggia. Alle ore 10.15, i bambini condurranno i propri genitori presso il loro ortogiardino e piantumeranno i bulbi. La piantumazione dei tulipani rientra in una più ampia attività della scuola, già aderente alla rete di Scuole Green dal 2019, dedicata alla consapevolezza ambientale che prevede attività di ortodidattica e di outdoor education.

Gli alunni e i loro insegnanti riceveranno tutto l’occorrente per piantare e le istruzioni per prendersi cura del campo. Tutto questo è possibile grazie al supporto di 2075 donatori che hanno sostenuto attraverso il sito Gofundme, Cascina Savino nella perdita dei tulipani per via della grandinata dello scorso aprile. Il dono di queste persone diventa dono a sua volta per 20mila alunne e alunni in tutta Italia. Da questa esperienza nascerà il campo di tulipani diffuso più grande in Italia.