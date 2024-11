A Bisceglie parte la nuova stagione di Aperitalk da Sophia

Sabato 16 novembre, alle 17:30, si inaugura una nuova stagione di Aperitalk da Sophia, presso la sede di via monte san Michele 44, a Bisceglie.

Il primo evento di una serie che animeranno il coworking è dedicato alla comunicazione digitale. “Il mondo della comunicazione digitale è in continua evoluzione – spiegano gli organizzatori – e per aziende e professionisti rimanere al passo è fondamentale. Per questo Sophia Coworking promuove un

appuntamento che con esperti del settore offrirà l’opportunità di esplorare le strategie digitali più

innovative e coinvolgenti”.

All’evento parteciperanno: Alessandro Loprieno, fondatore e CEO di WeShort, piattaforma dedicata alla

distribuzione di contenuti brevi e d’impatto; Tommy Papagni, fondatori di Bari Food Porn, un fenomeno

social che racconta il mondo della ristorazione e delle eccellenze gastronomiche pugliesi.

L’incontro è aperto a tutti è gratuito. È necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo

disponibile al seguente link: https://shorturl.at/QHece.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 346 7361119.