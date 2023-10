A Bisceglie oggi conclusione della Festa della Chiesa diocesana

Si chiude oggi la Festa della Chiesa diocesana nella ricorrenza dell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Trani, con la solenne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prevista a Bisceglie, presso la Chiesa di San Giuseppe, con inizio alle ore 19.00.

Una assise della durata di tre giorni, che ha registrato circa mille presenze, vero evento di popolo, tra laici, sacerdoti, diaconi, persone di vita consacrata che compongono l’Arcidiocesi (Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, con 66 parrocchie):

«Capirete – così l’Arcivescovo in una comunicazione alla Chiesa diocesana nell’annuncio dell’evento – la grande importanza che in tal senso riveste il Convegno diocesano: esso dovrà rappresentare il momento privilegiato dal quale, grazie all’apporto di tutti, fare emergere le indicazioni di fondo che ci guideranno in questo anno pastorale. Auspico la partecipazione di tutti, si proprio di tutti! Che sia motivo di confronto, ascolto reciproco nella conversazione nello Spirito, conversione e preghiera comune. Due dovranno essere i protagonisti di questa assise: l’apporto che ciascuno potrà e vorrà dare e lo Spirito Santo, che voglia essere con noi, condurci, suggerirci quel bene necessario per la nostra chiesa diocesana e per ciascuno».

Nell’odierna celebrazione – che sarà trasmessa in diretta televisiva su Easy Tv canale 81 – l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo effettuerà il mandato missionario agli operatori pastorali, nonché effettuerà l’ammissione tra i candidati all’Ordine sacro del Diaconato e Presbiterato del seminarista Marcello Preziosa (originario dalla parrocchia biscegliese di Santa Maria Madre della Misericordia) e il conferimento del ministero dell’accolitato al seminarista Michele Pio Castagnaro (originario dalla parrocchia barlettana del Buon Pastore ma attualmente inserito nella pastorale presso la parrocchia Spirito Santo in Trani).

Chi volesse raggiungere in auto la Chiesa di San Giuseppe dovrà servirsi unicamente dell’ingresso lato mare dell’Universo Salute dove saranno disponibile il parcheggio.