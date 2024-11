A Bisceglie Odontoiatria per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o disturbi comportamento

Il Distretto Socio Sanitario di Barletta, diretto dal dott. Domenico Spinazzola, ed il Distretto di Trani-Bisceglie, diretto dal dott. Francesco Galante, hanno attivato – in Ambulatori collocati all’interno di ambienti protetti e dotati di servizi chirurgici con relativo servizio di anestesiologia – il progetto di Odontoiatria con prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento.

Al fine di dare piena esecuzione a tali progettualità, l’Asl Bt ha anche varato un Protocollo interno con cui sono stati definiti, oltre alle strutture aziendali in possesso dei requisiti, molteplici aspetti quali il percorso di presa in carico del paziente con bisogni speciali, le procedure di screening iniziale, la previsione di una equipe multidisciplinare per la valutazione dei casi, le modalità di pianificazione ed erogazione delle prestazioni, fino al periodo di follow-up del paziente.

Obiettivo è anche quello di implementare procedure dettagliate per ogni grado di invasività degli interventi, con particolare attenzione alla gestione delle complicanze, al fine di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti fragili e delle loro famiglie.

Tali prestazioni sono eseguibili negli Ambulatori di Odontoiatria di Bisceglie (dott. Bruno Modesti, specialista in Odontostomatologia) e di Barletta (dott. Leonardo Tortora, specialista Ambulatoriale).

Per informazioni utili è possibile contattare i seguenti numeri: 0883.577034 (per il Distretto di Barletta) e 080.3363251 (per il Distretto di Trani-Bisceglie).