A Bisceglie nasce il marchio DE.C.O. per la tutela delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche

Proteggere e promuovere le eccellenze agroalimentari e gastronomiche che caratterizzano il nostro territorio, rafforzando l’identità culturale e storica della Città. Questo l’obiettivo del marchio DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) istituito ufficialmente nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 23 settembre. Contestualmente, è stato approvato anche il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche locali.

“Il marchio DE.C.O. non rappresenta un semplice certificato di qualità – si legge nella nota del Comune – ma una garanzia di origine che attesta il legame profondo tra i prodotti tipici e le tradizioni locali, consolidatesi nel tempo. Si tratta di un riconoscimento che certifica la provenienza da Bisceglie e si propone come un efficace strumento di promozione per le imprese locali”.

“L’istituzione della DE.C.O. segna un passo fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare e creare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per la Città”, hanno dichiarato il Sindaco, Angelantonio Angarano, e l’Assessore Onofrio Musco (attività produttive), con il fattivo ausilio dell’Assessore Maurizio Di Pinto (marketing territoriale). “Il regolamento ci permetterà di tutelare e promuovere prodotti che rappresentano l’anima della nostra comunità, sostenendo le imprese locali e incentivando un marketing territoriale di qualità”.

Le imprese del settore agricolo, ittico, artigianale e commerciale potranno richiedere l’iscrizione dei propri prodotti nel registro pubblico DE.C.O., segnalando quei prodotti che rispettano i criteri di tradizione, qualità e legame con il territorio. Il marchio potrà essere utilizzato gratuitamente su confezioni, imballaggi e materiale promozionale, contribuendo a rafforzare la visibilità dei prodotti “Made in Bisceglie“.

Il regolamento è volto a custodire le tradizioni locali, garantendo la salvaguardia e la trasmissione di saperi che rappresentano un vanto per la comunità. Il Comune, attraverso la DE.C.O., mira a promuovere un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione delle produzioni artigianali e alimentari locali, offrendo una vetrina importante per le imprese del territorio.