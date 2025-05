A Bisceglie nasce il “Comitato per il Si” in vista del Referendum

Un vento di partecipazione civica ha attraversato la città di Bisceglie con la nascita ufficiale del “Comitato per il Sì Bisceglie”. L’iniziativa ha preso forma il 30 aprile presso la sede cittadina della CGIL, dando il via a una mobilitazione collettiva in vista del referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Il comitato si configura come un’ampia alleanza trasversale composta da associazioni, partiti, sindacati e realtà sociali del territorio, uniti con l’obiettivo di sostenere con forza le campagne referendarie che mirano a porre al centro i diritti dei lavoratori, la lotta alla precarietà, la sicurezza, l’inclusione e la cittadinanza attiva.

Tra i promotori del comitato figurano CGIL, Sinistra Italiana, +Europa, Partito Democratico, Partito Comunista Italiano, ANPI, ARCI, Amnesty International, Libera, Ziwanda, Pax Christi, AUSER, Ambiente Giustizia e Libertà, Comunità Oasi 2 San Francesco, Argomenti 2000, AMI Onlus, CIA, Diritti in Comune, Giovani Democratici, Cooperativa Contro Corrente SOS e Bisceglie Può. La rete che si è venuta a formare punta su un’azione sinergica, aperta a chiunque voglia contribuire alla difesa dei valori costituzionali e dei diritti civili.

Il primo evento pubblico è fissato per il Primo Maggio, giornata simbolo del mondo del lavoro, con “L’Aperitivo Referendario” alle ore 12:00 presso la sede ARCI “Oltre i Confini” in Piazzetta Via San Lorenzo. Un’occasione per informarsi, confrontarsi e condividere le motivazioni del Sì in un contesto conviviale.

“Ogni voto è un atto di democrazia”, sottolineano i promotori, ricordando che il referendum rappresenta la massima espressione di sovranità popolare. Per questo l’appello è rivolto a tutti i cittadini, le cittadine, le associazioni e le forze democratiche affinché partecipino in modo attivo e consapevole al processo.