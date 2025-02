A Bisceglie momento di riflessione sul tema “Pace: Utopia o Speranza?”

Un momento di riflessione e preghiera si terrà oggi, 9 febbraio, presso la Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Bisceglie. L’evento, dal titolo “Pace: Utopia o Speranza?“, si aprirà alle 18:30 con una celebrazione eucaristica dedicata alla pace, per poi proseguire con un incontro-testimonianza.

Ospite della serata sarà l’ingegnere Vito Alfieri Fontana, un tempo fabbricante di armi e oggi impegnato nella rimozione delle mine antiuomo. La sua esperienza offrirà un’occasione di confronto sul significato concreto della pace e sulla responsabilità individuale e collettiva nel promuoverla. A moderare l’incontro sarà il diacono Riccardo Losappio, giornalista e Direttore dell’Ufficio cultura e comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

L’iniziativa, sostenuta dalla parrocchia insieme a diverse realtà associative (Azione Cattolica, Anteas, Pax Christi, Mi stai a cuore, Rotary Club Bisceglie, L’Ora Blu) che avranno la possibilità di interloquire con il relatore, si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione al tema della pace, in sintonia con le parole di Papa Francesco, che nel documento Spes non confundit ricorda l’importanza di essere operatori di pace.