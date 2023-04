A Bisceglie Messa Crismale del Giovedì Santo con la Croce di Cutro

Domani, 6 aprile, Giovedì Santo, a Bisceglie, nella Chiesa di San Giuseppe (in quanto nella Cattedrale di Trani sono in via di svolgimento lavori di restauro), alle ore 10.00, si terrà la Messa Crismale, presieduta dall’Arcivescovo.

Durante la celebrazione – che sarà data in diretta televisiva su Teledehon, canale 19 – grazie alla Comunità Oasi 2 San Francesco per averlo reso possibile, sarà esposta, per il suo alto valore simbolico, la Croce realizzata con alcuni relitti del barcone dei migranti, naufragato sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria, il 26 febbraio scorso.

La Messa Crismale o Messa del Crisma è la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo in Cattedrale il mattino del Giovedì Santo o il pomeriggio del Mercoledì Santo. Vi partecipano tutti i presbiteri della Diocesi, e vi sono invitati tutti i fedeli. Questa Messa vuole significare l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo. In tale Messa vengono consacrati gli Oli Santi: il Crisma, l’Olio dei Catecumeni e l’Olio degli Infermi.

Nella messa del crisma tutti i presbiteri rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro Ordinazione.