A Bisceglie l’ultimo modulo del corso di formazione “Mettiamoci in Rete”

Venerdì 16 febbraio a Palazzo Tupputi, in via Cardinale dell’Olio n.30, a Bisceglie, dalle ore 9 alle 11, si terrà l’ultimo modulo del corso di formazione “Mettiamoci in Rete” organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie e dal Centro Antiviolenza Save, gestito dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà.

L’evento è rivolto a medici di base, pediatri, personale dell’assistenza Consultoriale, personale del pronto soccorso delle città di Trani e Bisceglie e dell’unità operativa del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie e del servizio di Psicologia Clinica del dipartimento di salute mentale Asl-Bt. L’obiettivo è illustrare i servizi che l’ASL BT fornisce in materia di violenza sulle donne ed evidenziare le buone prassi di primo contatto con una donna vittima di violenza.

Le relatrici saranno la Dott.sa Federica Zendoli, Ginecologa Dirigente presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie; la Dott.ssa Micaela Abbinante, Responsabile comunicazione e ufficio stampa di ASL BT- Direzione Generale; la Dott.ssa Irene Riezzo, Dirigente Medico Legale Asl-BT. A moderare il corso di formazione saranno il Dott. Giacomo Triglione, Dirigente UOSVD Ginecologia–Ostetricia dell’ospedale di Bisceglie, e il Dott. Gianni Ferrucci, Dirigente Uos Assistenza Consultoriale DSS5 Trani – Bisceglie. L’apertura dei lavori è affidata alla Dott.ssa Giulia Abbascià, Assistente Sociale del Comune di Bisceglie e Coordinatrice E.M.I.

Il Corso di formazione “Mettiamoci in Rete” è realizzato grazie ai Programmi Antiviolenza della Regione Puglia, di cui l’Ambito Territoriale è risultato beneficiario. I Programmi Antiviolenza rappresentano uno strumento regionale che punta a interventi mirati in favore delle donne vittime di violenza.

Il I° Modulo ha visto la presenza, in qualità di relatrice, della Dott.ssa Rosy Paparella, ed è stato rivolto agli operatori che lavorano presso l’Ambito Trani-Bisceglie e che svolgono attività di sportello front-office. Il II° Modulo è stato rivolto all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale del Comune di Trani e di Bisceglie. In qualità di relatori si è avuta l’illustre presenza del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni Lucio Vaira per discutere e riflettere sulle modalità operative dei Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Trani, a seguito di denuncia delle vittime di violenza presso gli organi di Polizia Giudiziaria. All’incontro ha partecipato anche la Dott.ssa Dora Di Bari coordinatrice delle “Case rifugio” per evidenziare le linee operative di queste strutture.

Il Centro Antiviolenza Save è attivo sul territorio dell’Ambito Trani-Bisceglie ed è possibile contattarlo, per fissare un appuntamento, al seguente numero 0883/501407 e indirizzo email savetrani@virgilio.it.