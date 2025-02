A Bisceglie l’evento di formazione “Stati Generali della Digitalizzazione in Asl Bt”

Domani martedì 25 febbraio alle ore 9:00, Villa Torre Rossa a Bisceglie ospiterà l’evento di presentazione e formazione “Stati Generali della Digitalizzazione nella Asl Bt” con la responsabilità scientifica del dottor Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo della Asl Bt.

All’evento formativo partecipano, tra gli altri:

Raffaele Piemontese – Assessore alla Salute Regione Puglia

Tiziana Dimatteo – Direttrice Generale Asl Bt

Ivan Viggiano – Direttore Amministrativo Asl Bt

Alessandro Scelzi – Direttore Sanitario Asl Bt

Cosimo Elefante – Responsabile per la Transizione Digitale e Direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia

Concetta Ladalardo – Dirigente Responsabile Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Fondi PNRR Regione Puglia

Maria Cammarrota – Dirigente Responsabile UOSVD ICT e Responsabile per la Transizione digitale della Asl Bt

Dopo una prima presentazione della strategia digitale della Regione Puglia e dei progetti sviluppati su tutto il territorio regionale attraverso i fondi PNRR, sarà presentato il Piano per la Transizione Digitale della Asl Bt e saranno analizzati nei dettagli i progetti principali avviati per migliorare, attraverso la digitalizzazione, l’organizzazione, l’erogazione dei servizi e la sicurezza informativa per operatori e cittadini.