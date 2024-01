A Bisceglie l’evento conclusivo del progetto Solidarity Coin

Lunedì 29 gennaio, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, alle 10:30, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Solidarity Coin”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e mirato al rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze.

Tutti i partner della rete illustreranno le attività realizzate su Bisceglie e su Trani nel corso dell’iniziativa. Alla conferenza interverranno Angelantonio Angarano, Sindaco del Comune di Bisceglie; Roberta Rigante, Assessore per Politiche Sociali, Integrazione ed Inclusione, politiche di Genere e Pari Opportunità Comune di Bisceglie; Alessandra Rondinone, Assessore Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Diritti dell’Infanzia Comune di Trani; Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell’Ufficio di Piano di Trani-Bisceglie; Vincenzo Di Cugno, presidente Legambiente Trani; Sergio Ruggieri, responsabile Caritas Bisceglie; Don Raffaele Sarno, presidente Terre Solidali impresa sociale; Elsheikh Ibrahim, referente del progetto “Solidarity Coin” per Terre Solidali nel Comune di Bisceglie. Modera il giornalista Giovanni Di Benedetto.

Solidarity Coin, progetto innovativo voluto dall’Ufficio di Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie e realizzato da una rete di Associazioni, è consistito in un processo di scambio (dare e avere) basato sulla solidarietà e sulla riattivazione sociale. L’iniziativa ha promosso l’impiego del proprio tempo in attività di volontariato, come ad esempio ritirare le eccedenze alimentari dagli esercizi commerciali aderenti al circuito e consegnarle nei centri di raccolta.