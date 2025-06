A Bisceglie le Giornate Europee dell’Archeologia con visite guidate alle Grotte di Santa Croce

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) 2025, che si svolgeranno il 13, 14 e 15 giugno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in collaborazione con Italia Nostra – Sezione di Bisceglie e il Gruppo Scout di Bisceglie, promuove una serie di eventi culturali per valorizzare il patrimonio archeologico locale.

Venerdì 13 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, il Museo Diocesano della Concattedrale di Bisceglie ospiterà un convegno aperto al pubblico, organizzato anche per celebrare il 70° anniversario della fondazione di Italia Nostra APS. Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori istituzionali e accademici: tra questi l’Assessora all’Ambiente della Regione Puglia Serena Triggiani, la Soprintendente Arch. Anita Guarnieri, il Segretario Generale di Italia Nostra Arch. Michele Campisi, il Comandante del Nucleo Carabinieri TPC Ten. Col. Giovanni Di Bella e il Direttore del DiRIU UniBa Paolo Ponzio.

I riflettori saranno puntati sui risultati delle ricerche archeologiche condotte presso le Grotte di Santa Croce dall’Università di Siena. Le indagini, iniziate nel 1997, hanno rivelato tracce significative della presenza umana fin dalla preistoria: dalla scoperta di una stuoia in fibre vegetali di epoca neolitica, una delle più antiche d’Europa, fino al ritrovamento di testimonianze musteriane attribuite all’Uomo di Neanderthal (60.000-50.000 anni fa) e successivamente dell’Homo sapiens attraverso i livelli Protoaurignaziano (ca. 35.000 anni fa) e Gravettiano (ca. 28.000 anni fa).

Il programma continuerà sabato 14 giugno con visite guidate alle Grotte di Santa Croce dalle 09:00 alle 13:00, curate dal personale della Soprintendenza ABAP BAT – FG. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia più antica del territorio.

La partecipazione al convegno è libera, mentre per le visite è necessaria la prenotazione al numero 330 553303 o via email a: scout.bisceglie@tin.it.