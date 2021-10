A Bisceglie la presentazone di un progetto rivolto agli adolescenti

Sarà presentato in diocesi a Bisceglie oggi, sabato 2 ottobre, presso il Seminario Arcivescovile dalle 16.30 alle 19, “Seme diVento”, progetto nazionale della Conferenze Episcopale Italiana che vede protagonisti gli adolescenti.

“Sarà presente – dichiara don Claudio Maino, responsabile diocesano per la pastorale giovanile – l’Arcivescovo Leonardo d’Ascenzo e don Davide Abascià che, come incaricato regionale della PG, ha collaborato al progetto. Oltre la presentazione ci sarà anche un piccolo laboratorio per comprendere l’utilizzo del sussidio. L’invito è rivolto soprattutto agli animatori che nelle nostre comunità accompagnano adolescenti (14-19 anni); e ovviamente anche ai presbiteri e operatori pastorali che condividono questa missione”.

Per ragioni organizzative, riguardo alle limitazioni dovute alla pandemia, tutti coloro che intendono partecipare di arrivare con Green Pass attivo e mascherina. Si chiede inoltre di annunciare la propria presenza tramite il link sottostante https://forms.gle/xto51N3FLrVF7mt5A.

Sarà prevista anche una diretta streaming sui canali social della Pastorale Giovanile diocesana.