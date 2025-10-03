A Bisceglie la presentazione del Rapporto “Ecomafia 2025”: allarme ecoreati in Puglia

Gli ecoreati in Italia hanno registrato un incremento preoccupante: nel 2024 si è registrato un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, con un giro d’affari delle ecomafie che sfiora i 9 miliardi di euro l’anno. Un fenomeno che coinvolge duramente anche la Puglia, seconda regione in Italia per numero di illeciti ambientali.

Di questi dati e delle storie di illegalità diffusa si discuterà mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 a Bisceglie, presso Palazzo Tupputi, durante la presentazione del Rapporto “Ecomafia 2025”. L’iniziativa, promossa da Legambiente Bisceglie e Legambiente Puglia con il patrocinio del Comune, vuole essere un momento di riflessione e denuncia su una situazione sempre più grave, che interessa da vicino anche la provincia BAT.

Alla presentazione interverranno figure di primo piano: Renato Nitti, Procuratore della Repubblica a capo della Procura di Trani; il Capitano Giovanni Forte, comandante del NOE Bari-Bat-Foggia; Gianni Porcelli, vicedirettore di Confagricoltura Bari-Bat; Enrico Fontana, referente nazionale Ecomafie di Legambiente; e Daniela Salzedo, presidente regionale di Legambiente.

A introdurre l’evento sarà il presidente di Legambiente Bisceglie, Alessandro Di Gregorio, mentre il dibattito sarà moderato dalla giornalista Grazia Pia Attolini. A supportare l’iniziativa diverse associazioni locali, tra cui Ambiente Giustizia e Lavoro, Archeoclub Bisceglie, il Circolo ARCI “Oltre i confini”, Libera il Futuro, Life9.41 e Terra e Libertà.

Un incontro che si preannuncia denso di contenuti, con l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare la comunità su un tema cruciale: la difesa del territorio da illegalità che minacciano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni.