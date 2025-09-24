A Bisceglie la Giornata diocesana per la Cura del Creato: fede, ecologia e dialogo

Oggi, 24 settembre, a partire dalle 17:30, la Masseria Posta Santa Croce di Bisceglie ospiterà la celebrazione diocesana della Giornata della Cura del Creato, promossa dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e dall’Ufficio di Pastorale del Turismo e del Tempo Libero.

La giornata si aprirà con il percorso naturalistico “Metamorfosi”, un itinerario alla scoperta delle suggestive sculture naturali ricavate da alberi secchi, per poi proseguire con un momento di preghiera ecumenica. All’incontro parteciperà l’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, insieme ai rappresentanti della Chiesa Valdese di Corato, della Chiesa Battista di Barletta e della Comunità Ortodossa di Trani.

Il tema guida della giornata sarà “Seme di pace e di speranza”, titolo del Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera scritto da Papa Leone XIV. Nel decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ (2015), il Pontefice invita a considerare la cura del Creato come una vera e propria vocazione di fede, giustizia e amore, da tradurre nella vita quotidiana e comunitaria.

Nel suo messaggio, Papa Leone XIV denuncia l’ingiustizia climatica e l’uso distorto della natura come strumento di potere, sottolineando i danni causati da guerre, sfruttamento e disuguaglianze, soprattutto a danno dei più poveri. Allo stesso tempo rilancia l’ecologia integrale come chiave di futuro, indicando il progetto “Borgo Laudato Si’” come esempio concreto di speranza e rinnovamento.