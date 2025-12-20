A Bisceglie la finale de “La Migliore Assassina”: si elegge il Campione 2025

È tutto pronto per l’atto conclusivo della seconda edizione de “La Migliore Assassina – Il Campionato”, l’evento che celebra uno dei piatti simbolo della tradizione barese e pugliese. Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 20.00, Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto per la finalissima che decreterà il Campione 2025 dello spaghetto all’assassina.

Dopo semifinali di altissimo livello, sei ristoranti si contenderanno il titolo sul palco, dando vita a uno spettacolo gastronomico. In gara Teatro del Gusto di Altamura, Quintessenza Caffetteria di Modugno, Matitì Pasta Bistrò di Bari, La Soddisfazione di Bari, BeWith di Bitetto e La Svolta di Bari, protagonisti di un percorso che ha coinvolto pubblico, giuria ed esperti del settore.

Inserita nel cartellone “Natale a Colori 2025”, la serata si presenterà come un vero e proprio cooking show dal vivo, tra fiamme, profumi e racconti, con chef, ospiti e giurati chiamati a valutare tecnica di preparazione, gusto e presentazione, nel pieno rispetto della ricetta originale ideata negli anni Sessanta dallo chef Enzo Francavilla. Il pubblico potrà anche degustare l’autentica ricetta degli spaghetti all’assassina grazie a un banco dedicato allestito in piazza.

L’evento è ideato e organizzato da Bari Cibo Cultura, con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Bisceglie. Fondamentale il contributo dei partner, a partire dai main sponsor Granoro, Rosso Gargano e Gioiella, affiancati dagli sponsor tecnici PaoloLeo, Associazione Cicorie & Puntarelle Molfettesi e Confcommercio Bisceglie, oltre ai numerosi partner tecnici e organizzativi che sostengono il progetto.