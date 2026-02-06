A Bisceglie la Festa dell’Albero diventa un patto verde che coinvolge scuole e quartieri

A Bisceglie la recente Festa dell’Albero promossa da Legambiente ha superato il significato simbolico di una ricorrenza ambientale per trasformarsi in un vero e proprio patto di collaborazione, capace di ridefinire il ruolo del verde urbano come elemento centrale della vita comunitaria. Non una semplice iniziativa celebrativa, ma un progetto strutturato che ha messo in rete scuole, famiglie, associazioni e tecnici, con l’obiettivo di rendere la cura dell’ambiente una pratica quotidiana e condivisa.

Il fulcro dell’intervento è stato il coinvolgimento del II Circolo didattico, con la partecipazione attiva dei plessi Caputi, don Tonino Bello, Martiri di via Fani e Pertini. Un’adesione ampia che ha dimostrato come l’educazione ambientale possa diventare parte integrante del percorso formativo, andando oltre il concetto tradizionale di manutenzione del verde per approdare a quello più profondo e consapevole di cura del territorio.

Attraverso incontri formativi e momenti di confronto che hanno visto protagonisti alunni, genitori e insegnanti, l’iniziativa ha costruito una nuova sensibilità collettiva. I numeri dell’intervento raccontano un’azione concreta e orientata alla resilienza climatica: sono stati messi a dimora oltre 80 arbusti, tra Ligustro e Biancospino, fondamentali per la creazione di siepi vive e corridoi ecologici utili all’avifauna urbana, e 120 alberi selezionati con attenzione alle caratteristiche del clima locale.

La scelta delle specie non è stata casuale. Abeti mediterranei, Cipressi, Melograni e Carrubi, in gran parte autoctoni o naturalizzati, garantiscono una maggiore resistenza alla siccità e una gestione più sostenibile nel tempo. Questi alberi non rappresentano semplici elementi ornamentali, ma veri strumenti naturali in grado di mitigare le isole di calore, migliorando il microclima soprattutto negli spazi scolastici, dove i bambini trascorrono molte ore della giornata.

Un aspetto significativo del progetto è stato l’incontro tra pianificazione urbanistica e natura, reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’Ingegnere Luca Peralta presso la scuola Pertini. L’intervento ha infatti interessato non solo i plessi scolastici, ma si è esteso al nuovo parco della Zona 167 e alle aree destinate ai futuri impianti sportivi, portando verde e qualità urbana in quartieri spesso carenti di spazi pubblici adeguati.

Dal punto di vista tecnico, la decisione di piantumare alberi già sviluppati, alti circa due metri, ha consentito di ottenere benefici ambientali immediati, sia in termini di assorbimento di carbonio sia di impatto visivo, trasformando rapidamente la percezione del paesaggio urbano.

Il progetto ha seguito una logica espansiva, partendo dalle scuole per coinvolgere progressivamente il territorio circostante. In questa prospettiva si inserisce anche la donazione di circa venti piante, tra Melograni e Carrubi, ad associazioni e giardini condominiali, un invito concreto ai cittadini a diventare parte attiva della rete verde cittadina.

L’entusiasmo degli studenti è stato il segnale più evidente del successo educativo dell’iniziativa. Come ha sottolineato Alessandro Di Gregorio di Legambiente Bisceglie, la partecipazione attenta e curiosa dei più piccoli dimostra come il verde possa diventare uno degli strumenti pedagogici più efficaci.

Il risultato raggiunto è il frutto di una solida collaborazione locale, resa possibile anche dal supporto di partner come Trullallero. Un’esperienza che mostra come la sostenibilità urbana non sia un obiettivo astratto, ma il prodotto di una cooperazione concreta tra associazioni, professionisti e istituzioni scolastiche, aprendo la strada a una gestione collettiva e duratura della foresta urbana cittadina.