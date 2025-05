A Bisceglie incontro sul futuro dei vegetali legnosi in Puglia infetti da xylella

Questa sera, 2 maggio alle ore 18, al Politeama Italia di Bisceglie si terrà un incontro sul futuro dei vegetali legnosi in Puglia infetti dalla xylella. Durante l’incontro si discuterà proprio della xylella e se considerala davvero il killer degli ulivi.

“Fare chiarezza è una priorità – si legge nella nota stampa – scoprire la verità, comprendere a fondo i motivi dello scempio compiuto: perché si è deciso per l’espianto di centinaia di ulivi secolari? Si poteva evitare? Secondo alcuni assolutamente sì. Durante l’incontro saranno analizzati gli atti della Polizia Giudiziaria che svelano un mare melmoso di non detti. In questo momento ci sono 180.000 ettari di olivo, 50.000 ettari di vigneto e 20.000 ettari di ciliegi da salvare”.

“Ma non solo, a rischio è tutta la tua terra, la terra che abiti, la terra di cui ti nutri, la terra che sarà il tuo futuro, solo per assecondare i soliti interessi personali ed economici. Ma la verità piano piano sta venendo finalmente fuori ed è bene che tutti sappiano”.

Evento gratuito con posti limitati, gradita la prenotazione.