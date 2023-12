A Bisceglie inaugurazione dell’impianto sportivo outdoor polivalente

Si terrà giovedì 7 dicembre alle ore 10:30 l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale outdoor in Corso Dottor Sergio Cosmai e del playground allestito per i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di Carrara Reddito. Nella palestra dell’edificio scolastico, inoltre, è stata installata una nuova pavimentazione in gommato e sono stati riqualificati gli spogliatoi.

Durante l’evento, gli studenti del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” del plesso “Sergio Cosmai” e della scuola secondaria di 1° grado Battisti-Ferraris saranno protagonisti di giochi ed esibizioni sportive, celebrando così la multifunzionalità dell’impianto e la passione per lo sport.

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, Assessori e Consiglieri Comunali, i Dirigenti scolastici Valentina De Gennaro e Domanico Cosmai per sottolineare l’importanza di promuovere l’attività fisica e lo spirito sportivo all’interno della comunità scolastica e della Città.

“L’inaugurazione di questo nuovo spazio offre alle generazioni future un luogo dove coltivare la passione per lo sport, veicolo di inclusione e socializzazione, e praticare attività motoria. Abbiamo pensato proprio a tutti, anche ai più piccoli che avranno un nuovo parco giochi dove divertirsi all’aria aperta”, ha sottolineato il Sindaco Angarano.