A Bisceglie in scena la Passio Christi, ecco il percorso della rappresentazione

L’Associazione Schára annuncia la XI edizione della Passio Christi, che si terrà il 12 aprile a Bisceglie. Un evento di fede e cultura che, come ogni anno, coinvolgerà la comunità in un emozionante cammino attraverso la Passione di Cristo. L’appuntamento è fissato per le 19, con partenza da Largo Castello.

La rappresentazione avrà un percorso itinerante, che toccherà alcuni dei luoghi più significativi della città, dando vita a una riflessione profonda sulla Passione. Le scene si snoderanno in vari punti strategici della città, tra cui:

– Largo Castello: con la rappresentazione dell’Ultima Cena e l’Orto degli Ulivi, dove avverrà l’arresto di Gesù;

– Piazza Margherita: con le false testimonianze e le accuse a Gesù da parte dei membri del Sinedrio;

– Piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo): dove entreremo nella corte di Erode

– Monumento ai caduti (Piazza Vittorio Emanuele): punto cruciale per l’incontro con Pilato dove avrà luogo la flagellazione e la condanna a morte di Gesù

– Piazzale Basilica San Giuseppe, dove si vivrà la suggestiva scena della Crocifissione e la Deposizione, per culminare nel momento catartico della Resurrezione.

L’evento è reso possibile grazie al supporto di Regione Puglia e Comune di Bisceglie, che hanno concesso il loro patrocinio e contribuito.

Circa 150 figuranti e numerosi volontari, appartenenti a varie realtà parrocchiali locali, contribuiranno a rendere questa rappresentazione unica e coinvolgente. Quest’anno si aggiungono anche circa 30 pazienti di Universo Salute Opera Don Uva, che, con la loro partecipazione, rendono l’evento ancora più speciale ed inclusivo.

In caso di avverse condizioni climatiche o cause di forza maggiore l’evento sarà posticipato a domenica 13 aprile.