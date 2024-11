A Bisceglie in programma appuntamenti per l’open week contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda ETS organizza la 4a edizione dell’Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre 2024 con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio ed avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

All’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie – diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella – organizza per l’occasione due iniziative con ingresso libero e gratuito.

Giovedì 21 novembre, alle ore 11, presso l’ospedale vi sarà un incontro, a cura della UOSVD “Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria” diretta dal dott. Danny Sivo, dedicato al tema delle aggressioni nell’ambiente di lavoro con distribuzione di materiale informativo.

Mercoledì 27 novembre, invece, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Consultorio familiare del Distretto socio-sanitario in via degli Aragonesi, a cura della UOS Assistenza Consultoriale diretta dal dott. Gianni Ferrucci, sarà possibile dialogare con gli operatori del Consultorio e del Centro antiviolenza SAVE di Bisceglie -Trani.