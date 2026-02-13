A Bisceglie il libro “Un medico, un clown” racconta un’altra idea di cura

Troppo spesso la medicina viene considerata una scienza esatta, fatta di protocolli rigorosi e risultati misurabili. La proposta culturale di Legambiente Bisceglie, in programma oggi, 13 febbraio alle ore 18.00, presso la libreria Abbraccio alla Vita, invita invece a guardare oltre questa visione, offrendo uno sguardo diverso e profondamente umano sul significato del prendersi cura.

Protagonista dell’incontro sarà il libro Un medico, un clown (Erikson, 2025) di Dino Leonetti, medico di famiglia e oncologo di Andria, che dialogherà con il presidente di Legambiente Bisceglie Alessandro Di Gregorio. Attraverso le pagine del volume, l’autore racconta il proprio percorso personale e professionale, spiegando come, lontano dall’ambulatorio e dalle corsie ospedaliere, abbia trovato nell’arte del clown una nuova forma di espressione e di cura.

Il suo alter ego dal naso rosso non si limita a portare sorrisi, ma diventa uno strumento capace di costruire ponti, riaprire dialoghi e restituire speranza. In quel gesto apparentemente leggero si cela una forza potente, capace di incidere in profondità, mostrando come la guarigione possa coinvolgere non solo il corpo, ma anche la dimensione interiore della persona.

L’incontro offrirà l’occasione per riflettere su un’idea di cura che non si esaurisce nella diagnosi, nella prescrizione o nell’intervento tecnico, ma che comprende una relazione autentica, capace di toccare l’anima con la stessa intensità con cui la medicina interviene sul fisico. Un appuntamento che si preannuncia come un momento di ascolto e confronto, nel quale scoprire che, accanto alla scienza, esiste uno spazio fondamentale fatto di empatia, presenza e umanità.