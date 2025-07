A Bisceglie il Giubileo Cittadino delle famiglie: incontro e pellegrinaggio con Arcivescovo

Oggi, sabato 19 luglio le famiglie della zona pastorale di Bisceglie sono invitate a vivere un’esperienza di incontro e condivisione all’insegna della fraternità, della fede e dell’unità. L’iniziativa, promossa dalla Pastorale Familiare cittadina, rappresenta un momento significativo di comunione, che vedrà la partecipazione del nostro Arcivescovo.

L’incontro si aprirà con un tempo di accoglienza e riflessione comunitaria, presso la Chiesa di San Luigi, pensato per offrire alle famiglie l’opportunità di ritrovarsi, conoscersi e sostenersi nel cammino quotidiano della fede. A seguire, i presenti si incammineranno in pellegrinaggio verso la Concattedrale, gesto simbolico che vuole esprimere il desiderio di camminare insieme, come popolo unito nella fede e nell’amore.

«Sarà un’occasione preziosa – spiegano Don Giuseppe, coordinatore cittadino, Carmine e Anna, referenti per la Pastorale Familiare di Bisceglie – per rafforzare i legami tra le famiglie e riscoprire la bellezza di un cammino condiviso. In un tempo in cui spesso si rischia l’isolamento, ritrovarsi come comunità è un segno di speranza e testimonianza viva del Vangelo».

L’invito è rivolto a tutte le famiglie, senza distinzione di età o situazione: ognuno è chiamato a portare la propria storia, la propria gioia e anche le proprie fatiche, in un clima di accoglienza e condivisione.