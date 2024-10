A Bisceglie il Congresso Interregionale SIMG Basilicata-Puglia

La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie della Basilicata e della Puglia organizzano la quarta edizione del Congresso Interregionale SIMG Basilicata-Puglia, che si terrà il 4 e 5 ottobre all’Hotel Salsello.

Il congresso si propone di mettere al centro la presa in carico della complessità. Lo farà discutendo in modo dinamico e interattivo su tematiche clinico-scientifiche: questioni pratiche in materia di patologie cardiovascolari e gestione del paziente complesso; ma anche politico-sociali: tavola rotonda sul futuro della medicina generale nelle Case di Comunità e ruolo civico e comunitario dei medici di famiglia a tutela del principio di equità nell’accesso alle cure.

Il congresso, anche grazie alla presenza di personalità politico-istituzionali, sarà l’occasione per:

· Affrontare e dibattere su temi trasversali alla professione del Medico di Medicina Generale di grande attualità volti a valorizzare anche il ruolo sociale del medico di famiglia come la violenza domestica, la gestione dei migranti e la salute della comunità LGBT;

· L’aggiornamento professionale, affiancato a laboratori di simulazione e workshop per migliorare le competenze pratiche,

· Dare ampio spazio al cambio generazionale e rendere protagonista la nuova classe dei giovani Medici di Medicina Generale in veste di relatori e tutor.