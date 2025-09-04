Venerdì 5 settembre, alle ore 18:00, il Casale di Pacciano a Bisceglie (via Vecchia Corato Km 4) ospiterà l’iniziativa dal titolo I Volti della Luna, la Luna al telescopio, promossa dall’Associazione Un Pensiero di Luce per Te in collaborazione con l’Associazione Trekking Astrofili Physis di Bisceglie.

La serata si aprirà con l’accoglienza e la presentazione delle associazioni coinvolte, per poi proseguire con una serie di interventi dedicati al tema della luna sotto diversi punti di vista. Saranno esplorati i significati astrologici, archetipici e numerologici del nostro satellite, offrendo spunti di riflessione su discipline legate al benessere, alla crescita personale e alla conoscenza di sé.

Tra i relatori, Giovanna Conte presenterà “Il Sentiero della Luna nel sistema Aura-Soma”, Nicola Di Schiena approfondirà “Il Significato della Luna in Astrologia”, Micaela Basile illustrerà “La Luna in Numerologia”, mentre Annamaria Zingaro guiderà i partecipanti in un percorso sugli archetipi lunari. A concludere la parte divulgativa, Giuseppe Troilo, presidente dell’Associazione Trekking Astrofili Physis, accompagnerà i presenti nell’osservazione diretta della Luna attraverso il telescopio.

Al termine degli interventi, i partecipanti potranno vivere un momento conviviale con aperitivo e musica di sottofondo, per un’esperienza che unisce cultura, spiritualità e socialità.

La partecipazione all’evento prevede un contributo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi dai 7 ai 13 anni, mentre è gratuita per i bambini fino a 6 anni. È gradita la prenotazione ai numeri 392 36 90 213 e 380 90 22 749.