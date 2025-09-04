A Bisceglie “I Volti della Luna” con osservazione al telescopio e percorsi di consapevolezza

Venerdì 5 settembre, alle ore 18:00, il Casale di Pacciano a Bisceglie (via Vecchia Corato Km 4) ospiterà l’iniziativa dal titolo “I Volti della Luna, la Luna al telescopio”, promossa dall’Associazione Un Pensiero di Luce per Te in collaborazione con l’Associazione Trekking Astrofili Physis di Bisceglie.

La serata si aprirà con l’accoglienza e la presentazione delle associazioni coinvolte, per poi proseguire con una serie di interventi dedicati al tema della luna sotto diversi punti di vista. Saranno esplorati i significati astrologici, archetipici e numerologici del nostro satellite, offrendo spunti di riflessione su discipline legate al benessere, alla crescita personale e alla conoscenza di sé.

Tra i relatori, Giovanna Conte presenterà “Il Sentiero della Luna nel sistema Aura-Soma”, Nicola Di Schiena approfondirà “Il Significato della Luna in Astrologia”, Micaela Basile illustrerà “La Luna in Numerologia”, mentre Annamaria Zingaro guiderà i partecipanti in un percorso sugli archetipi lunari. A concludere la parte divulgativa, Giuseppe Troilo, presidente dell’Associazione Trekking Astrofili Physis, accompagnerà i presenti nell’osservazione diretta della Luna attraverso il telescopio.

Al termine degli interventi, i partecipanti potranno vivere un momento conviviale con aperitivo e musica di sottofondo, per un’esperienza che unisce cultura, spiritualità e socialità.

La partecipazione all’evento prevede un contributo di 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi dai 7 ai 13 anni, mentre è gratuita per i bambini fino a 6 anni. È gradita la prenotazione ai numeri 392 36 90 213 e 380 90 22 749.