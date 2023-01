A Bisceglie giunge una nuova comunità di Suore Francescane

“Con gioia e gratitudine vi comunichiamo che lo scorso 3 gennaio presso la Parrocchia S. Silvestro durante la celebrazione eucaristica è stata presentata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo la nuova comunità religiosa, formata da tre membri appartenenti alla Congregazione delle Suore Francescane di Nostra Signora al Monte”. Con queste parole parte la missiva, inviata alla comunità ecclesiale diocesana, firmata congiuntamente dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e dalla Delegata Episcopale per la Vita Consacrata Suor Mimma Scalera.

“In fedeltà al carisma ricevuto per mezzo della fondatrice Rosa Bianchi – continua la nota – che pone al centro della loro vita e missione il segno della sua bontà paziente e premurosa, le suore desiderano incamminarsi con sollecitudine verso ogni uomo che è nel bisogno, soprattutto per la difesa e la promozione della vita in ogni sua manifestazione”.

“Pertanto la comunità in uno spirito di comunione e di fraternità svolgerà il suo ministero sia presso il Centro Anziani Storelli e la Scuola di infanzia “Gesù Fanciullo”, nella cura della persona con amore e tenerezza e nell’educazione amorevole verso le nuove generazioni, sia a livello pastorale presso la Parrocchia S. Silvestro, con una presenza collaborativa al progetto pastorale e di prossimità alla gente. Lodiamo il Signore per questo dono di grazia per la Chiesa diocesana”.

L’attività pastorale della nuova Fraternità è iniziata lo scorso 13 dicembre. Essa è composta da Suor Filomena, Suor Pascasie e Suor Léonie, ed è dedicata a Sant’Elisabetta d’Ungheria, principessa della carità, che diede tutto ai poveri e abbracciando la povertà si adoperò totalmente alla cura degli infermi.