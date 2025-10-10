A Bisceglie focus sulla salute mentale con la rassegna “Connessioni” / PROGRAMMA

Promuovere la consapevolezza sulla salute mentale, rafforzare le reti territoriali e creare spazi di dialogo e inclusione: con questi obiettivi nasce la rassegna “Connessioni”, in programma a Bisceglie venerdì 10 e sabato 11 ottobre. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Rete Italiana Città Sane – OMS, gode del patrocinio di ASL BT e dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, e vede il coinvolgimento del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e di numerose associazioni del terzo settore.

La manifestazione si articolerà in cinque sessioni tra momenti di formazione, spettacoli, spazi di ascolto e tavole rotonde aperte alla cittadinanza, tutte a partecipazione gratuita.

La prima giornata, venerdì 10 ottobre, prenderà il via al mattino presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, dove esperti e studenti si confronteranno sul tema della depressione adolescenziale, analizzando i segnali precoci e le strategie di prevenzione. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi ospiterà il talk “Le relazioni affettive: consenso, controllo e dipendenza”, con interventi di psicologi e professionisti del settore. A seguire, la performance artistica “The Red Line”, a cura di ASD Artedanza, offrirà un momento di riflessione attraverso il linguaggio del corpo e delle emozioni. La giornata si concluderà alle 20:30 al Teatro Comunale “Don Luigi Sturzo” con lo spettacolo “L’arte dei puri”, prodotto dall’associazione Diversamente Uguali, che unisce teatro e messaggi di inclusione sociale.

Sabato 11 ottobre sarà invece dedicato all’ascolto e all’informazione. Dalle ore 9, presso Palazzo Tupputi e la Biblioteca di comunità di Villa Angelica, saranno attivi spazi gratuiti di consulenza psicologica e ascolto, gestiti da professionisti volontari. Saranno inoltre presenti stand informativi delle associazioni cittadine e sarà possibile prenotare screening gratuiti, come quello per la demenza previsto il 19 ottobre. Nel pomeriggio, alle 18:00, si terrà una tavola rotonda moderata da Giuseppe Torchetti, referente della Rete Città Sane per il Comune di Bisceglie e promotore dell’iniziativa, sul ruolo dei servizi territoriali e sulla collaborazione tra enti, con la partecipazione di direttori e responsabili dell’ASL BT.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Angelantonio Angarano, all’assessore Roberta Rigante, al presidente nazionale della Rete Città Sane Lamberto Bertolè e al commissario straordinario ASL BT Tiziana Dimatteo.

“Accogliere Bisceglie nella nostra rete è un passo importante per rendere la salute mentale un tema condiviso, non solo sanitario ma anche civico e culturale”, ha dichiarato Lamberto Bertolè, presidente della Rete Italiana Città Sane – OMS. “Ogni Comune che aderisce a questo percorso contribuisce a costruire comunità più consapevoli e solidali.”

Durante le due giornate saranno presenti numerose realtà del terzo settore, tra cui Diversamente Uguali, AIDAI, Telemachus ODV, Caritas, Consorzio Metropolis, Controcorrente, Mi stai a cuore, Temenos, EPASS ONLUS, Family Lab, LILAC, Universo Salute “Opera don Uva” e Futuro Anteriore, che offriranno informazioni e attività per promuovere il benessere psicologico e la coesione sociale.

Il programma

Venerdì 10 ottobre

Ore 10.00-12.00 – Liceo Scientifico “L. da Vinci” (via Cala dell’Arciprete, 1)

Dialogo tra esperti e studenti sul tema della depressione adolescenziale, con gli interventi delle dott.sse Mari Serra e Rossana Spinelli e del dott. Giuseppe Torchetti.

Ore 18.00-20.00 – Palazzo Tupputi, Sala degli Specchi (via Cardinale Dell’Olio 30)

Talk pubblico “Le relazioni affettive: consenso, controllo e dipendenza” con gli psicologi Michele Laforgia e Valeria De Candia.

A seguire la performance artistica “The Red Line”, creazione coreografica di Claudia Candelmo, a cura di ASD Artedanza.

Ore 20.30-21.30 – Teatro Comunale “Don Luigi Sturzo” (via Pozzo Marrone, 86)

Spettacolo teatrale “L’arte dei puri”, a cura dell’associazione Diversamente Uguali

Sabato 11 ottobre

Ore 9.00-12.00 – Tupputi (2° piano) e Villa Angelica (via Sant’Andrea, 277)

Spazi di ascolto gratuiti a cura di professionisti volontari della salute mentale (LINK PER LA PRENOTAZIONE: https://forms.gle/v3xwuFokMLn8UUcN9)

Stand informativi delle associazioni del territorio e link di prenotazione per screening gratuiti

(LINK PRENOTAZIONE SCREENING DEMENZA DEL 19 OTTOBRE: https://forms.gle/LvyDXkFkzyauGpx17)

Ore 18.00-20.00 – Palazzo Tupputi, Sala degli Specchi (via Cardinale Dell’Olio, 30)

Tavola rotonda “I Servizi territoriali dell’ASL BT in dialogo con la città: esperienze, prospettive e lavoro di rete”, moderata dal dott. Giuseppe Torchetti con la partecipazione di direttori e responsabili delle principali unità operative dell’ASL BT.

Saluti istituzionali con il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore Roberta Rigante, il presidente della Rete Città Sane Lamberto Bertolè e il commissario straordinario ASL BT Tiziana Dimatteo

