A Bisceglie focus group su politiche familiari, pari opportunità e contrasto alla povertà educativa

Si chiude il prossimo 21 maggio a Bisceglie la prima fase di ascolto del territorio, nell’ambito del percorso partecipato di costruzione del welfare territoriale organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS.

I primi due Focus Group, che hanno visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, sono stati dedicati a disabilità, non autosufficienza, politiche per l’invecchiamento attivo e accesso al sistema dei servizi, inclusione sociale e contrasto alle povertà. Il terzo appuntamento, previsto a Palazzo Tupputi alle ore 16.30 vedrà enti del terzo settore, famiglie, scuole e singoli cittadini confrontarsi sui temi delle politiche familiari, pari opportunità e contrasto alla povertà educativa.

Per partecipare al focus group del 21 maggio bisogna iscriversi sul sito del CSV San Nicola al seguente link: https://www.csvbari.com/percorso-focus-group-ascoltare-territorio-costruire-insieme-welfare-futuro-trani-bisceglie/