A Bisceglie e Trani nuovi servizi dedicati agli over 65 con il progetto “Passo passo”

Le città di Bisceglie e Trani si dotano di nuovi servizi pensati su misura per gli over 65, con particolare attenzione alle persone che vivono condizioni di fragilità e marginalità. Prende infatti avvio il progetto “Passo passo”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e gestito in co-progettazione da Epass OdV e dalla Comunità Oasi 2 San Francesco, nell’ambito del Piano operativo per interventi innovativi sulla domiciliarità leggera e le azioni di sollievo e prossimità.

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello di orientamento, assistenza e consulenza e di un servizio di portierato sociale, pensati per offrire supporto concreto agli anziani e alle loro famiglie nella gestione della vita quotidiana e nell’accesso ai servizi. La presentazione ufficiale dei nuovi servizi è in programma venerdì 30 gennaio alle 11.30 presso la sede Epass, riferimento anche per lo sportello di Bisceglie, alla presenza dei sindaci di Trani e Bisceglie, Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano, delle assessore ai Servizi Sociali Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, e del dirigente dell’Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico.

Gli sportelli saranno operativi a partire dal mese di febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, nelle sedi di Corso Alcide De Gasperi 25/D a Trani e di piazza C.A. Dalla Chiesa 12 a Bisceglie. Attraverso un unico punto di riferimento sarà possibile ricevere assistenza fiscale e consulenza per pratiche burocratiche, supporto nella compilazione e presentazione di documenti, aiuto nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, orientamento ai servizi sanitari e sociali del territorio, informazioni su bonus e agevolazioni dedicate agli over 65 e indicazioni sui servizi di assistenza pubblici e privati disponibili. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 328/1393947 e l’indirizzo email passopasso.tranibisceglie@gmail.com.

Accanto allo sportello, il progetto “Passo passo” introduce anche il portierato sociale, un servizio di prossimità che offre supporto logistico per piccole commissioni quotidiane, come il pagamento delle bollette, la prenotazione di servizi o l’acquisto di beni di prima necessità, con l’obiettivo di facilitare l’autonomia e migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Come sottolineato dal dirigente dell’Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico, il progetto rientra nei servizi di sollievo previsti dalla normativa nazionale e finanziati dal Fondo per le Non Autosufficienze, puntando a garantire continuità assistenziale e permanenza a domicilio degli anziani. Tra le azioni previste figurano anche il pronto intervento per emergenze temporanee, la sostituzione degli assistenti familiari in caso di necessità e il rafforzamento delle reti di prossimità, in collaborazione con il Terzo settore.