A Bisceglie due giorni di seminario: “Carcere: Professioni a Confronto”

Il 10 e 11 aprile, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, il Museo Diocesano di Bisceglie ospiterà il seminario “Carcere: Professioni a Confronto”, promosso dall’impresa sociale Terre Solidali e dal CSV San Nicola, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Puglia.

L’evento sarà un’occasione di approfondimento e riflessione sulle tematiche legate alla detenzione, con particolare attenzione al lavoro e all’inserimento sociale come strumenti di rieducazione e reinserimento del condannato. Saranno inoltre affrontati temi come la condizione degli immigrati in carcere, la detenzione minorile, la realtà delle donne negli istituti di pena e le pari opportunità.

Nel corso delle due giornate interverranno rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria e comunale, esperti delle realtà sociali attive nel settore carcerario, tra cui l’associazione “A Mano Libera” con Don Riccardo Agresti e la cooperativa “Pietra di Scarto” di Cerignola con il dottor Pietro Fragasso. Il seminario si avvale inoltre della collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Trani, della Camera Penale di Trani, di Movimento Forense – Dipartimento Carcere e del CROAS Puglia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche del sistema penitenziario, evidenziando il valore delle buone pratiche in cui volontari, operatori sociali, avvocati e amministratori lavorano insieme per favorire la rieducazione e il reinserimento lavorativo delle persone detenute, quale strumento di prevenzione della recidiva. L’evento prevede il riconoscimento dei crediti per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine degli Assistenti Sociali.