A Bisceglie due eventi per commemorare l’80° anniversario della Liberazione

Proseguono le iniziative a Bisceglie per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il Comitato “80 Voglia di Liberazione”, che riunisce le sezioni cittadine di ANPI, ARCI, AMI, AUSER e CGIL, ha organizzato due appuntamenti culturali e commemorativi di grande rilievo per il 2 e 3 giugno.

Il primo si terrà lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Alle ore 18:00, presso il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà un omaggio a tre figure centrali della storia italiana: Giacomo Matteotti, Giuseppe Mazzini e Vincenzo Calace. Subito dopo, alle 18:30, ci si sposterà nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi per un momento di approfondimento storico. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Angelantonio Angarano e dell’avv. Biagio Lorusso, in rappresentanza dell’Associazione Mazziniana di Bisceglie, seguirà l’intervento del prof. Mario Spagnoletti, storico, che proporrà una relazione sul tema: “La nascita della Repubblica: dal Congresso di Bari dei C.L.N. alla Costituzione”.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 3 giugno alle ore 19:30, nella sala della Bifora del Castello di Bisceglie. In questa occasione, Adelmo Cervi – figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli assassinati dai nazifascisti a Campegine nel 1943 – presenterà il suo libro “I miei sette padri”, un racconto autobiografico e storico che ripercorre la vicenda della sua famiglia antifascista.

All’incontro parteciperanno Rosalba D’Addato, presidente della sezione ANPI di Bisceglie, e Nicola De Pasquale, presidente del Circolo ARCI cittadino. Le letture saranno curate da Agostino Riola dell’Associazione Sonenalè, offrendo un momento di riflessione collettiva attraverso parole e memoria.A