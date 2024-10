A Bisceglie convegno sulla salute della famiglia sul territorio ed il ruolo del consultorio familiare

Si parlerà di salute della famiglia nel nostro territorio nel Convegno “La salute della famiglia sul territorio: il ruolo del consultorio familiare pubblico” organizzato dalla ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale) in collaborazione con la Società Roma Intangibile e la Asl Bt, giovedì 24 ottobre alle ore 18 presso la Sala Convegni di Roma Intangibile a Bisceglie.

Ai saluti istituzionali della Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dell’Assessore ai Servizi Sociali Roberta Rigante, del Direttore del Distretto Asl Bt Bisceglie-Trani Francesco Galante e dei due Presidenti dell’ADISCO Lella Di Reda e di Roma Intangibile Pasquale D’Addato, seguiranno gli interventi della Micaela Abbinante (Dirigente della Unità Operativa di Comunicazione, Polo Universitario e Formazione Asl Bt) e di Gianni Ferrucci (Dirigente Responsabile della Unità Operativa Assistenza Consultoriale Asl Bt Bisceglie-Trani).

Obiettivo dell’incontro sarà quello di approfondire e promuovere il ruolo che i Consultori del Servizio Sanitario Nazionale hanno nel contesto della prevenzione ed assistenza alla donna, ai minori ed alle famiglie, rimanendo, nella sanità territoriale, un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza delle problematiche psicologiche dei minori e delle famiglie, prevenzione pediatrica, ed interventi inerenti il percorso nascita (corsi pre e post parto) e ginecologiche (contraccezione, prevenzione gravidanze indesiderate, consulenze) oltre che per la campagna screening dei tumori della cervice uterina (Pap-test) in forma del tutto gratuita e presso i quali si accede senza impegnativa del medico curante. L’ingresso è libero.