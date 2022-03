A Bisceglie convegno incentrato sulla sessualità nella disabilità

“Diversamente SessuAbili” è il titolo del convegno in programma oggi, 15 marzo alle ore 15.30 a Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio n. 30, a Bisceglie.

L’evento organizzato dall’Associazione Con.TE.sto, con il patrocinio della Città di Bisceglie e il sostegno della “Fondazione con il sud”, sarà incentrato sul tema della sessualità nella disabilità. Un appuntamento che l’associazione Con.TE.sto rinnova ogni anno sin dal 2014 su un argomento ancora poco sdoganato ma che ha bisogno di essere approfondito.

Dopo i saluti del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dell’Assessore all’inclusione sociale, Roberta Rigante, prenderà la parola il relatore del convegno, Michele Massimo Laforgia, psicologo e consulente in sessuologia. L’ingresso è libero, nel rispetto della normativa anticovid vigente.

Per informazioni: info@associazionecontesto.it – tel. 392.3797988.