PUBBLIREDAZIONALE – Bisceglie è stato punto di riferimento del convegno B-Sanità organizzato dalla RSA “Centro Anziani Silvestro e Aurelia Storelli” in collaborazione con SIGeRIS (Società Italiana Gestori del Rischio in Sanità).
Un’importante occasione per approfondire come il sistema Phoenix 5.0 stia trasformando la gestione del rischio sanitario, fornendo alle RSA strumenti avanzati per rispettare i requisiti di accreditamento previsti.
La RSA “Storelli” si conferma pioniera a livello nazionale, essendo la prima struttura per anziani in Italia ad adottare Phoenix 5.0, già implementato con successo in 169 ospedali italiani. Grazie a questo innovativo modello di gestione, le strutture possono migliorare i livelli di sicurezza, incrementare il benessere degli ospiti e ottimizzare i processi socio-sanitari.