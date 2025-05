A Bisceglie congresso “Update in Fisioterapia Respiratoria”: innovazione e nuove strategie terapeutiche

Puntare sul progresso per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie polmonari croniche. Con questo obiettivo l’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto promuove il congresso scientifico “Update in Fisioterapia Respiratoria”, in programma sabato 10 maggio dalle 8:30 alle 13:30 presso l’Aula didattica di Universo Salute – Opera Don Uva.

Un appuntamento pensato per offrire ai fisioterapisti e agli specialisti della salute respiratoria un aggiornamento concreto e multidisciplinare. Durante il congresso verranno esplorate le più recenti innovazioni nel campo della riabilitazione polmonare, con approfondimenti su nuove tecnologie, metodologie terapeutiche all’avanguardia e linee guida aggiornate. Particolare attenzione sarà rivolta all’evoluzione del ruolo del fisioterapista respiratorio, alla diffusione della telemedicina e all’impiego della tecnologia TPEP, una modalità di trattamento utile a favorire la ventilazione polmonare.

Il programma prevede una ricca alternanza di interventi a cura di relatori esperti provenienti da settori specialistici come pneumologia, cardiologia, radiologia e fisioterapia. Si discuterà inoltre dell’impiego dell’intelligenza artificiale nei percorsi riabilitativi e della sua capacità di ottimizzare il trattamento personalizzato dei pazienti affetti da malattie respiratorie. Ampio spazio sarà dedicato anche all’evoluzione dei protocolli terapeutici, con un focus sulle nuove traiettorie cliniche e riabilitative.

Il congresso prevede una sessione finale dedicata al networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi e condividere esperienze professionali. «In un ambito così sensibile e in continua trasformazione, questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale per la crescita dei professionisti – dichiara la Dr.ssa Gialia Berloco, presidente dell’OFI Bari-BAT-Taranto – La formazione continua è la chiave per offrire un’assistenza di qualità ai nostri pazienti».

La partecipazione all’evento è gratuita per i fisioterapisti iscritti all’Ordine, fino all’esaurimento dei posti disponibili. I primi 100 iscritti in ordine cronologico, che supereranno il test finale online, potranno ottenere i crediti ECM. Tutte le informazioni sono disponibili su www.eventiassriforma.it/Home/NewCoursePage/update-in-fisioterapia-respiratoria.