A Bisceglie confronto e partecipazione per la nuova Legge Urbanistica Regionale

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, l’unico incontro nella provincia BAT del programma ‘UP Urbanistica Puglia’, il percorso di partecipazione promosso dalla Regione Puglia per la redazione della nuova legge urbanistica regionale e coordinato, per la tappa biscegliese, dalla Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie.

Bisceglie ha ospitato il terzo dei sei laboratori itineranti, uno per ciascuna provincia pugliese, con l’obiettivo di approfondire temi chiave per il futuro della pianificazione territoriale. Il laboratorio, dal titolo “Il tempo del territorio: patrimoni, memorie, usi temporanei”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra cittadini, istituzioni e associazioni, per individuare raccomandazioni utili a promuovere conoscenza diffusa, rafforzare la comunità e generare cambiamento.

Dopo i saluti istituzionali del Consigliere Regionale Stefano Lacatena e del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, degli esperti Anita Guarnieri (Direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia), Paolo Ponzio (Presidente Puglia Culture) e Vincenzo Lasorella (Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia), i facilitatori hanno guidato la discussione, raccogliendo spunti e riflessioni che arricchiranno il percorso di revisione e aggiornamento della Legge Regionale 20/2001, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo dell’urbanistica nel futuro delle città pugliesi.