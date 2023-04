A Bisceglie la conferenza stampa “fiera di esserci”

E’ indetta per oggi, 19 aprile alle ore 17.00, al Palazzo Arcivescovile in Trani, una conferenza stampa di presentazione la VII edizione di “fierA di esserCI”, dal titolo “A cominciare da NOI – La sostenibilità è un impegno plurale” , organizzata dall’Azione Cattolica diocesana. Vi parteciperanno l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e lo stesso presidente Franco Mastrogiacomo. “fierA di esserCI” si terrà a Bisceglie nei giorni sabato 6 e domenica 7 maggio.

«E’ un momento di festa – scrive in una comunicazione Franco Mastrogiacomo, presidente diocesano dell’Azione Cattolica – che porta in sé il carattere formativo proprio dell’Azione Cattolica. Vedrà coinvolti oltre mille persone, tra aderenti (ragazzi, g iovani, adulti, simpatizzanti) cittadini ed associazioni ecclesiali e non.

In questa VII edizione di “fierA di esserCI”, vogliamo soffermarci sulla “sostenibilità”, parola spesso abusata. Saremo guidati dalle parole di Papa Francesco consegnate all’umanità nelle Encicliche “Laudato Si” e “Fratelli tutti”. Nell’ambito dell’evento “Economy of Francesco”, il Santo Padre ha peraltro richiamato i giovani ad una nuova economia ispirata a San Francesco d’Assisi, invitandoci ad essere profeti di tempi nuovi e indicando per lo sviluppo integrale dell’uomo tre sostenibilità: La sostenibilità ambientale; La sostenibilità sociale; La sostenibilità relazionale e spirituale».

FierAdiesserCI 2023 si svilupperà principalmente con tre momenti forti come si legge nella comunicazione di Franco Mastrogiacomo: «1. Un Contest artistico che porterà l’attenzione al creato e all’ambiente; 2. La tavola rotonda con testimoni e istituzioni su tematiche inerenti la legalità. 3. Le relazioni con le varie associazioni ecclesiali e laiche presenti e i momenti di spritualità. La “tenda di Abramo” presso San Luigi e la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo». Prologo dell’evento sarà l’inaugurazione di un murales sul tema della legalità posizionato di fronte la scuola Edmondo De Amicis.