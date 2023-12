A Bisceglie concerto di beneficenza “Una canzone per Villa Giulia”

Oggi, 3 dicembre, alle ore 17:30, il piazzale di via Vittorio Veneto ospiterà il concerto di beneficenza “Una canzone per Villa Giulia”.

L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Rotaract Bisceglie con la collaborazione dell’Associazione Borgo Antico e di W Music Lights, ha l’intento di dare una mano al centro socio-educativo diurno “Villa Giulia” che sta attraversando un momento di particolare difficoltà.

Una domenica pomeriggio di musica e solidarietà nel centro di Bisceglie, a pochi passi dai negozi di via Aldo Moro e dalle luci di Natale. Sul palco si alterneranno, con cover di brani famosissimi e con i propri inediti, giovani cantautori e band del territorio come: Nausica Speranzini, “Five Shots”, Serena Tafone, Mizio Vilardi, Centoventitrè e i Lost Poets. L’evento sarà condotto da Giuseppe Martiradonna.

Per partecipare non è previsto acquistare un vero e proprio biglietto, basterà portare con sé una donazione di beni alimentari a lunga conservazione. Chi, invece, non avrà modo o tempo potrà trovare all’ingresso dell’evento delle buste già composte (con prodotti in scatola, pasta, riso, legumi) da acquistare prima partecipare all’evento.