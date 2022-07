A Bisceglie avviato progetto: “Fili d’argento a colori” a sostegno degli anziani

L’Ambito Territoriale dei Comuni di Trani e Bisceglie, nell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ed Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale (SAD), gestito dalla Cooperativa Sociale Shalom, ha attivato nei mesi di luglio ed agosto, il Progetto Fili D’Argento a Colori, ideato per andare incontro alle esigenze dei cittadini più bisognosi nei periodi dell’anno in cui si rende più necessario un supporto nella gestione della vita quotidiana a causa delle elevate temperature.

Fili d’Argento a Colori costituisce un servizio di assistenza gratuita in favore delle persone anziane non in carico al Servizio, con il quale, durante il periodo estivo, sarà garantito, dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un supporto telefonico finalizzato alla realizzazione di prestazioni di welfare leggero e disbrigo di piccole incombenze quotidiane (sostegno psico-sociale, acquisto viveri e medicinali con relativa consegna, accompagnamento presso strutture sanitarie), aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative, chiarimenti ed informazioni sui servizi di Trani e Bisceglie.

Il numero di telefono da contattare per fruire delle prestazioni è il 327/3369705.